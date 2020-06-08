Во вторник грозовые дожди сдвинутся на восток

Пришедшая с юга теплая и влажная воздушная масса покроет преимущественно восточные уезды Эстонии, а на островах, под влиянием западного антициклона, будет посуше, но и прохладней, не более 20°C. В континентальной части благоприятные условия для развития кучево-дождевых облаков с высокой вероятностью грозы, и будет тепло от 20 до 25°C.