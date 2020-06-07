В ближайшие дни синоптики обещают до 27 градусов тепла

В ночь на вторник облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, но к утру осадков станет меньше, а облачность рассеется. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек, во время грозы порывистый. Температура воздуха 11-17 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных, на островах северных направлений, 2-8 м/сек. Во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха 21-27, на островах и побережье 15-20 градусов тепла.