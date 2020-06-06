Дожди не отступают: прогноз погоды на воскресенье

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье на западе страны ясная или малооблачная погода без осадков. На востоке страны переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. В материковой части страны ветер южных направлений, 2-8 м/сек, на островах и побережье юго-западный и южный 7-12, порывами до 15-18 м/сек. К утру ветер уляжется. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.