Теплую субботу в Эстонии омрачат дожди и грозы

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Около полночи начиная с юго-запада страны облачность уплотнится, пойдут дожди, распространяясь на северо-восток. Ветер восточный и юго-восточный 5-11, на побережье до 15 м/с, утром на Сааремаа и на Рижском заливе сменит направление на южное и юго-западное. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.