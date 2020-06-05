Теплую субботу в Эстонии омрачат дожди и грозы

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Около полночи начиная с юго-запада страны облачность уплотнится, пойдут дожди, распространяясь на северо-восток. Ветер восточный и юго-восточный 5-11, на побережье до 15 м/с, утром на Сааремаа и на Рижском заливе сменит направление на южное и юго-западное. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, дожди распространятся по всей территории страны, местами возможны грозы. К вечеру облачность рассеется, осадков станет меньше. Ветер южный и юго-западный 6-12, порывами до 18, на островах и западном побережье 9-14, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 16-22, на на островах и западном побережье 12-15 градусов тепла.