Синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни июня

В ночь на вторник до полуночи малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков, после полуночи прояснится. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 3-8, на почве местами 0-1 градус мороза. На западных островах температура воздуха 8-12 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 3-8, порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 14-19, на побережье с морским ветром 12 градусов тепла.

В ночь на среду преимущественно ясная погода без осадков, на юго-востоке страны переменная облачностью ветер восточных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 5-10, на побережье до 13 градусов тепла. Днем начиная с юга страны облачность уплотнится. Вечером по регионам дожди. Ветер северо-восточный и восточный, 4-9, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 15-20, на побережье местами 12 градусов тепла.