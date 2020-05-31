Вс, 31.05.2020
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Каким будет первый день лета? Читайте прогноз

Люди на пляже. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ain Liiva

Первый июньский день пройдет у нас под знаком ослабевающего антициклона и погода ожидается не совсем летней. 

С северным ветром в Эстонию поступает более влажный и прохладный воздух, но вероятность осадков останется по-прежнему маленькой. В ночь на вторник вновь прояснит и у поверхности почвы в пониженных местах возможны заморозки.

В понедельник, 1 июня, переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

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