В пятницу ожидается солнечная, но ветреная погода

Температура воздуха во внутренних районах страны повысится до 20 отметки, хотя прохладу добавит усиливающийся северный ветер, порывы которого будут достигать 14 м/с. На наветренном побережье температура воздуха будет с более низкими значениями по причине охлаждения над водной поверхностью.