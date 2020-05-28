В пятницу ожидается солнечная, но ветреная погода

Погоду в Эстонии будет определять восточная периферия антициклона, распространяющегося на Скандинавию, вследствие чего по республике будет малооблачно.
Температура воздуха во внутренних районах страны повысится до 20 отметки, хотя прохладу добавит усиливающийся северный ветер, порывы которого будут достигать 14 м/с. На наветренном побережье температура воздуха будет с более низкими значениями по причине охлаждения над водной поверхностью.
В пятницу, 29 мая, небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 4-10, на западном побережье и на юго-востоке Эстонии порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14…19, на наветренном побережье до 11…13°С.