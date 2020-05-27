Ср, 27.05.2020
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Дожди и грозы собьют жару в Эстонии

Гроза.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг облачность уплотнится, зона кратковременных дождей распространится с островов по материковой части страны на восток. Ветер западных направлений 1-7, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.

Днем на западе страны ясная или малооблачная погода без осадков. На востоке страны переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно северо-западный и западный 3-9, во второй половине дня на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13-18, на побережье с морским ветром до 11 градусов тепла.

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