Дожди и грозы собьют жару в Эстонии

Днем на западе страны ясная или малооблачная погода без осадков. На востоке страны переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно северо-западный и западный 3-9, во второй половине дня на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13-18, на побережье с морским ветром до 11 градусов тепла.