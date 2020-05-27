Считанные дни до открытия купального сезона: где в Эстонии вода прогрелась сильнее всего?

Температура воды у берегов официальных пляжей в Эстонии, за несколько дней до открытия купального сезона пока остается ниже 20-градусной отметки.
Об этом BNS сообщила в своем пресс-релизе Служба погоды, отметив, что сильнее всего — до 15,7 градуса — прогрелась вода в море у пляжа в Хяэдемеэсте в Пярнуском уезде. Во внутренних водоемах самая теплая вода сейчас в Нарвском карьере — 14,8 градуса, а также в реке Пярну в районе Ооре и в реке Тянасильма - 14,7 градуса.
Самая холодная вода к утру среды была в море в Ристна — всего 8,2 градуса, а также во внутренних водоемах в реке Лыве — 9,2 и в реке Пудисоо — 10,2 градуса.
Официальный купальный сезон в Эстонии продолжается с 1 июня по 31 августа.