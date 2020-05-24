Завтра в Эстонии ожидается до 19 градусов тепла

Поскольку воздушная масса теплая и влажная, то создаются благоприятные условия для развития в послеполуденные часы кучево-дождевых облаков, которые дадут местами кратковременные дожди и возможно грозы. Температуры воздуха останутся ниже летней отметки 20°C.