Вс, 24.05.2020
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Завтра в Эстонии ожидается до 19 градусов тепла

Теплая погода в Таллинне.

ФОТО: Tairo Lutter

Простирающаяся через Прибалтику слабая область пониженного давления обеспечит нас тихой погодой. 

Поскольку воздушная масса теплая и влажная, то создаются благоприятные условия для развития в послеполуденные часы кучево-дождевых облаков, которые дадут местами кратковременные дожди и возможно грозы. Температуры воздуха останутся ниже летней отметки 20°C.

В понедельник, 25 мая, днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье кое-где до 11°C.

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