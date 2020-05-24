Фото и видео ⟩ Зима вернулась: горы Адыгеи и Сочи засыпало снегом

Больше всего снега выпало на плато Лаго-Наки в Майкопском районе, которое расположено на высоте до 2200 метров. К полудню 22 мая здесь зафиксировано 45 см снега, сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова.

Снег в конце мая для Северного и Восточного отделов - явление нетипичное. Если на плато Лаго-Наки он может выпасть даже в июне, то последний раз на кордоне Гузерипль во второй половине мая такое происходило 18 мая 1980 года. Сейчас там устраняют последствия снегопада.

Буря застала несколько инспекторов охраны в горах на патрулировании территории. Возвращаясь после выполнения плановых работ, 8 человек оказались в снежном плену в центре заповедника. Сейчас люди пережидают непогоду в инспекторском домике. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Также из-за погодных условий откладывается пересменка сотрудников метеостанции Джуга. Их должны были забрать в воскресенье, но вертолет не может вылететь к месту назначения. Предположительно, это произойдет в начале следующей недели, отмечается на сайте заповедника.

Кроме того, из-за ненастной погоды возникли проблемы с электроснабжением. В ночь с 22 на 23 мая в предгорной части Кубани и Адыгеи прошли ливни с грозой и сильный ветер, а затем выпал мокрый снег, вызвавший сильное налипание на деревья и провода воздушных линий электропередачи, сообщает ПАО "Кубаньэнерго".

Аномальная погода стала причиной локальных технологических нарушений в распределительной сети горных поселков Даховская, Хамышки и Гузерипль. Социально значимые объекты не пострадали.

В настоящее время большая часть поселков запитана по резервным схемам. В населенные пункты направлены резервные источники электроэнергии. В районе работают шесть бригад Адыгейских электросетей и семь единиц техники. Специалисты отрабатывают отдельные заявки бытовых потребителей.

Сильный снегопад прошел и в горах Сочи. На хребте зафиксировано 13 см свежевыпавшего снега. А общая высота снежного покрова на Роза Пик теперь составляет 73 см. Хлопья снега падали даже на высоте 1200 м над уровнем моря, что редко случается в этих местах в конце мая, отмечает пресс-служба курорта "Роза Хутор" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Причина резкого похолодания - вторжение холодной северной умеренной воздушной массы, вслед за холодным атмосферным фронтом, который прошел территорию курорта накануне ночью. Фронт был очень контрастным по температурам, был связан со струйным течением на высотах, что объясняет его медленную скорость смещения и такое большое количество осадков. Мы сейчас находимся в одной воздушной массе с Москвой, с центром России, где холодная погода наблюдается всю неделю. Подобные вторжения холода хоть и редки для третьей декады мая, но не являются чем-то экстремальным. Температура воздуха на высоте 2320 метров над уровнем моря опустилась с +13 до -1 градуса, нулевая изотерма сейчас на высоте 1600 метров, ниже - слабый плюс", - рассказал синоптик курорта Адриан Коротеев.