Завтра будет тепло, однако ожидаются дождь с грозой

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. На западных островах облачность увеличится и начнется дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 3..8, на западе Эстонии до 11°C.
В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями, на востоке Эстонии облаков меньше. Во многих местах дождь с наибольшей вероятностью в западных уездах, местами гроза. Ветер южных направлений 2-7, на побережье до 10 м/с, во второй половине дня в континентальной части ветер слабый и неустойчивый по направлению. Температура воздуха 14..18, на западе Эстонии 9..14°C.
В районе Чудского озера в ночь на воскресенье юго-восточный ветер 3-8, порывы до 11 м/с. Высота волны 0,5-1 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 6..8°C.
В воскресенье утром в Причудье юго-восточный ветер 3-8 м/с, во второй половине дня переменный ветер 1-6 м/с. Высота волны 0,2-0,7 м. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Видимость хорошая. Температура воздуха 15..17°C.