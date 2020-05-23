Завтра будет тепло, однако ожидаются дождь с грозой

В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями, на востоке Эстонии облаков меньше. Во многих местах дождь с наибольшей вероятностью в западных уездах, местами гроза. Ветер южных направлений 2-7, на побережье до 10 м/с, во второй половине дня в континентальной части ветер слабый и неустойчивый по направлению. Температура воздуха 14..18, на западе Эстонии 9..14°C.