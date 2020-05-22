В субботу жители Эстонии смогут насладиться солнечной погодой

Антициклон набирает мощность и медленно перемещается через Финляндию и страны Балтии в восточном направлении.
Погода становится все более солнечной и в совокупности со слабым ветром по-весеннему комфортной. Воздушная масса понемногу прогревается и показания термометров в дневные часы приблизятся к отметке 15°С. Однако воскресенье принесет порцию влаги, и по западу Эстонии – ожидаются дожди.
В субботу, 23 мая, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер над материковой частью слабый и переменного направления, на островах и западном побережье - южной четверти 3-8 м/с.
Температура воздуха составит 14-18, на побережье около 10°C.