В субботу жители Эстонии смогут насладиться солнечной погодой

Погода становится все более солнечной и в совокупности со слабым ветром по-весеннему комфортной. Воздушная масса понемногу прогревается и показания термометров в дневные часы приблизятся к отметке 15°С. Однако воскресенье принесет порцию влаги, и по западу Эстонии – ожидаются дожди.