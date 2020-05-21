Завтра в Эстонии резко потеплеет

Весна в этом году удивляла.

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 3-8 м/сек, около полуночи на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла.