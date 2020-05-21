Синоптики объявили в Эстонии предупреждение первого уровня

Служба погоды Эстонии сегодня, 21 мая, объявила по всей стране предупреждение первого уровня, поскольку, по их данным, сегодня до обеда в Эстонии усилятся северо-западный и северный ветра.
Ветер до 17 м/с ожидается на побережье Хийумаа, Сааремаа, Ляэнемаа, Ида-Вирумаа, Пярнумаа, Йыгевамаа. По всей Эстонии порывы ветра будут достигать 15 м/с.
Предупреждение первого уровня означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной. Необходимо это учитывать, если на вашу деятельность оказывает влияние погода, и следить за дальнейшим прогнозом.
По данным Службы погоды, сегодня погода покажет пример того, что происходит, если Эстония оказывается на границе двух обширных барических образований.
Ветер повсюду будет холодный и порывистый. Во всем остальном погода отличается. Восточные уезды находятся под влиянием ложбины, движущейся вдоль западной российской границы на юго-восток. Поэтому погода там неустойчивая, пройдут частые ливни и показания термометров едва ли поднимутся до отметки 10 °С. На западе Эстонии на погоду окажет влияние усиливающийся над Скандинавией антициклон. Поэтому и погода там будет на несколько градусов теплее.