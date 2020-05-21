Синоптики объявили в Эстонии предупреждение первого уровня

Ветер до 17 м/с ожидается на побережье Хийумаа, Сааремаа, Ляэнемаа, Ида-Вирумаа, Пярнумаа, Йыгевамаа. По всей Эстонии порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Предупреждение первого уровня означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной. Необходимо это учитывать, если на вашу деятельность оказывает влияние погода, и следить за дальнейшим прогнозом.

Желтым обозначается предупреждение первого уровня. ФОТО: Служба погоды

По данным Службы погоды, сегодня погода покажет пример того, что происходит, если Эстония оказывается на границе двух обширных барических образований.