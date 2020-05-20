Завтра в Эстонии ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег

Днем на западе страны переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный, 6-12, порывами до 15, на побережье до 17 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. На востоке страны облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, местами также мокрый снег. Ветер северный и северо-восточный, 5-10, порывами до 15 м/сек, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 6-10 градусов тепла, при плотной облачности и сильных осадках холоднее.