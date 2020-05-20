Синоптики: Эстония окажется на границе двух обширных барических образований

Погода в четверг покажет пример того, что происходит, если Эстония оказывается на границе двух обширных барических образований.
Ветер повсюду будет холодный и порывистый. Во всем остальном погода отличается. Восточные уезды находятся под влиянием ложбины, движущейся вдоль западной российской границы на юго-восток. Поэтому погода там неустойчивая, пройдут частые ливни и показания термометров едва ли поднимутся до отметки 10 °С. На западе Эстонии на погоду окажет влияние усиливающийся над Скандинавией антициклон. Поэтому и погода там будет преимущественно солнечная и на несколько градусов теплее.
Днем в западной Эстонии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный 6-12, порывами 14, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 9..14°C.
На востоке Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, иногда с мокрым снегом. Ветер северный и северо-восточный 5-10, порывами до 15 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 6..10°C, при осадках может понизиться.