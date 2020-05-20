Синоптики: Эстония окажется на границе двух обширных барических образований

Ветер повсюду будет холодный и порывистый. Во всем остальном погода отличается. Восточные уезды находятся под влиянием ложбины, движущейся вдоль западной российской границы на юго-восток. Поэтому погода там неустойчивая, пройдут частые ливни и показания термометров едва ли поднимутся до отметки 10 °С. На западе Эстонии на погоду окажет влияние усиливающийся над Скандинавией антициклон. Поэтому и погода там будет преимущественно солнечная и на несколько градусов теплее.