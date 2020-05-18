Завтра погода ощутимо улучшится

Воздушная масса, поступающая с запада, довольно прохладная, поэтому и температура у земли сильно не повысится. К счастью, ветер немного ослабеет и не добавит ощущения холода. Но когда солнце пробивается сквозь облака и пригревает, можно почувствовать приятное дыхание весны.