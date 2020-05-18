Завтра погода ощутимо улучшится

Из-за преобладающего влияния циклона облака имеют достаточно влаги и неустойчивости, чтобы расти вверх, и время от времени разразиться проливным дождем.
Воздушная масса, поступающая с запада, довольно прохладная, поэтому и температура у земли сильно не повысится. К счастью, ветер немного ослабеет и не добавит ощущения холода. Но когда солнце пробивается сквозь облака и пригревает, можно почувствовать приятное дыхание весны.
Во вторник (19.05) днем переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Утром ветер слабый неустойчивый, в середине дня развернется к западной четверти и усилится 2-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 8..14°C.