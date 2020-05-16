Прогноз на ближайшие дни: тепла не предвидится

В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, местами мокрый снег. Ветер западных направлений, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье с морским ветром до 7 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами мокрый снег. Ветер северо-западный и западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек, утром на островах южных направлений. Температура воздуха 0-5, на побережье до 7 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.