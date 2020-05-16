Прогноз на завтра: хорошей погоды ждать не стоит

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность.
До полуночи по регионам пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье местами до 7 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможен мокрый снег, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-11, порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.