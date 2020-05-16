Прогноз на завтра: хорошей погоды ждать не стоит

До полуночи по регионам пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье местами до 7 градусов тепла.