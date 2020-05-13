Прогноз на ближайшее дни: ждать ли потепления?

В ночь на пятницу около полуночи ожидается ясная погода без осадков, после полуночи появится облачность, к утру на северном побережье возможны дожди или мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 3-8, на побережье порывами 11 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, временами возможен мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 5-10, порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

В ночь на субботу на островах и западном побережье малооблачная погода и переменная облачность, на материковой части страны будет облачнее, по некоторым регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-8, на побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди. К вечеру облака рассеются, осадков будет меньше. Ветер юго-западный и западный, 5-11, порывами 15, после полудня до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, на побережье местами до 7 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.