Прогноз на ближайшие дни: вернется ли тепло?

В ночь на среду ожидается облачность уплотнится, после полуночи начиная с островов дожди и мокрый снег. Ветер западных, к утру южных направлений, 3-9, на западном побережье южный, порывами 14 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и мокрый снег постепенно сместятся с островов через материк в направлении северо-востока. Ветер южных направлений, 3-8 м/сек, после полудня переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, на побережье местами до 5 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, временами возможен мокрый снег. Ветер западных направлений, 2-8, около полуночи северо-западный, 13 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, временами возможен мокрый снег. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 5 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.