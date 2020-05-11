Пн, 11.05.2020
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Синоптики - о погоде на завтра: холод побеждает

Мокрый снег.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Вслед за отступающей полосой низкого давления в Эстонию идет зона повышенного давления, но во влажной и неустойчивой воздушной массе сегодня сохраняются благоприятные условия для развития дождевых облаков.

Воздух прогреется не выше 10°C, поэтому осадки могут идти как в виде дождя, так и в виде мокрого снега.

Во вторник (12.05) днем переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, временами с мокрым снегом. Ветер северо-западный и западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, во второй половине дня на островах ветер развернется к юго-западному. Температура воздуха 6..10°C.

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