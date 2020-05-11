Синоптики - о погода завтра: холод побеждает

Воздух прогреется не выше 10°C, поэтому осадки могут идти как в виде дождя, так и мокрого снега.

Во вторник (12.05) днем переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, временами с мокрым снегом. Ветер северо-западный и западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, во второй половине дня на островах ветер развернется к юго-западному. Температура воздуха 6..10°C.