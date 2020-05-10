Прогноз на ближайшие дни: с хорошей погодой можно прощаться

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями. На юге и востоке Эстонии пройдет дождь и мокрый снег, не исключен и снег. Ветер северо-западный и северный 5-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°C. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом. К вечеру осадки прекратятся. Северо-западный и северный ветер 4-9, порывами 12 м/с, начиная с островов, развернется к западной четверти, к вечеру ослабеет. Температура воздуха днем 5..9°C.

В ночь на среду в Эстонии ясно и малооблачно, без осадков. Утром на островах облачность уплотнится и начнется дождь, временами с мокрым снегом. Ветер западных направлений, на островах к утру развернется к южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +5°C. В среду днем облачность увеличится. Зона дождя и мокрого снега медленно переместится с островов через материк в северо-восточном направлении. Ветер повсюду развернется к южной четверти 2-8, на островах порывами 11 м/с. Температура воздуха днем 5..10°C.