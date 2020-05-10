Синоптики обещают резкое похолодание и мокрый снег

Во второй половине дня зона осадков захватит всю территорию и в пришедшем холодном воздухе дождь местами сменится мокрым снегом. Ближе к вечеру на западе Эстонии осадки постепенно прекратятся, однако на востоке и юге еще продолжатся. Ветер будет порывистым как до, так и после осадков, только направление ветра поменяется – юго-восточный ветер сменится северо-западным и северным.