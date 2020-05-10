Синоптики обещают резкое похолодание и мокрый снег

Сегодня в Эстонии похолодает. На юго-востоке Эстонии оставшуюся половину дня еще будет чувствоваться весеннее тепло, в то же время, подошедшая со стороны моря ложбина принесет на северо-запад Эстонии частые осадки и более холодный воздух.
Во второй половине дня зона осадков захватит всю территорию и в пришедшем холодном воздухе дождь местами сменится мокрым снегом. Ближе к вечеру на западе Эстонии осадки постепенно прекратятся, однако на востоке и юге еще продолжатся. Ветер будет порывистым как до, так и после осадков, только направление ветра поменяется – юго-восточный ветер сменится северо-западным и северным.
В понедельник (11.05) днем переменная облачность. Зона дождей распространится через всю Эстонию, местами пройдет и мокрый снег, вечером, начиная с островов, осадки прекратятся. Ветер северо-западный и северный 5-11, порывами 14, на островах и побережье до 18 м/с, в первой половине дня на востоке Эстонии ветер южных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 3…8, в первой половине дня на востоке Эстонии 13…16°C.