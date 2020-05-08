Пт, 8.05.2020
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  • Ловите момент: на выходных ожидается всплеск тепла, а потом вновь похолодание

Ловите момент: на выходных ожидается всплеск тепла, а потом вновь похолодание

Весенняя погода. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino/

Наконец-то кусочек весеннего тепла дойдет и до нас. В субботу, под влиянием уходящей ложбины низкого давления, кое-где еще пройдет кратковременный дождь и максимальные температуры воздуха устремятся к 15-ти градусной отметке.

В субботу, 9 мая, днем небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных, на островах северных направлений 3-8, во второй половине дня порывы до 12 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье с наветренной стороны 8..10°C.

В воскресенье уже без осадков, солнечно, а с южным ветром придет настоящее тепло и столбики термометров устремятся к отметке 20°C, на побережье с наветренной стороны будет не выше 8..12°C. Всплеск тепла окажется разовым и не продолжительным, ибо на следующей неделе у нас вновь заметно похолодает.

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