Ловите момент: на выходных ожидается всплеск тепла, а потом вновь похолодание

В субботу, 9 мая, днем небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных, на островах северных направлений 3-8, во второй половине дня порывы до 12 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье с наветренной стороны 8..10°C.

В воскресенье уже без осадков, солнечно, а с южным ветром придет настоящее тепло и столбики термометров устремятся к отметке 20°C, на побережье с наветренной стороны будет не выше 8..12°C. Всплеск тепла окажется разовым и не продолжительным, ибо на следующей неделе у нас вновь заметно похолодает.