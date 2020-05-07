Завтра в Эстонии будет дождливо и ветрено

Днем переменная облачность, во второй половине дня по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек, во второй половине дня на западе страны южный и юго-западный, 6-11, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 9-14, на побережье с морским ветром местами до 7 градусов тепла.