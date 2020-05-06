К выходным в Эстонии резко потеплеет

В ночь на пятницу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и западный, 2-7 м/сек, около полуночи на побережье до 10 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западных направлений, 2-7, начиная с островов сменит направление на южное и усилится до 5-9, порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 3 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла, днем 10-14, на побережье местами 7-9 градусов тепла.