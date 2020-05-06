К выходным в Эстонии резко потеплеет

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни воздуха прогреется до 18 градусов, будет и солнце, и кратковременные дожди.
В ночь на пятницу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и западный, 2-7 м/сек, около полуночи на побережье до 10 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западных направлений, 2-7, начиная с островов сменит направление на южное и усилится до 5-9, порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 3 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла, днем 10-14, на побережье местами 7-9 градусов тепла.
В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-западный, 4-9, на побережье порывами 13 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 11-16, на побережье местами 7-9 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Днем малооблачная погода и переменная облачность, к вечеру облачность уплотнится, на островах дожди. Ветер южный и юго-восточный 4-9, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 14-18, на побережье местами 10-12 градусов тепла.