Ср, 6.05.2020
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Завтра в Эстонии будет прохладно и ветрено

Весна в этом году удивляла.

ФОТО: Urmas Luik

Находящийся на западе гребень принесет нам сегодня солнечную погоду, но в течение дня невысокие кучевые облака будет продолжать развиваться, и отдельные облака могут набрать такой силы, что из них прольется ливневой дождь.

Поступающий с северо-западным потоком прохладный воздух позволит показателям термометра подняться всего на два-три градуса выше отметки 10°C, а на открытом ветрам морском побережье будет еще прохладнее. С приходом вечера воздух начнет быстро охлаждаться и ночью температура будет близка к 0°C.

В четверг (7.05) небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7..13°C.

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