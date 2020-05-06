Завтра в Эстонии будет прохладно и ветрено

Находящийся на западе гребень принесет нам сегодня солнечную погоду, но в течение дня невысокие кучевые облака будет продолжать развиваться, и отдельные облака могут набрать такой силы, что из них прольется ливневой дождь.
Поступающий с северо-западным потоком прохладный воздух позволит показателям термометра подняться всего на два-три градуса выше отметки 10°C, а на открытом ветрам морском побережье будет еще прохладнее. С приходом вечера воздух начнет быстро охлаждаться и ночью температура будет близка к 0°C.
В четверг (7.05) небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7..13°C.