Синоптики рассказали, когда в Эстонию придет тепло

В ночь на четверг ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 4-9, порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный, 5-9, порывами до 12, на побережье до 15 м/сек. Температура воздуха 7-13 градусов тепла.

В ночь на пятницу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на побережье с морским влиянием до 6 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек, во второй половине дня на островах юго-западный и южный порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 10-15, на побережье местами 8 градусов тепла.