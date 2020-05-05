Среда порадует жителей Эстонии солнцем и теплом

Эстония остается под влиянием области повышенного давления, которая порадует жителей региона сухой и солнечной погодой.
Ветер понемногу начнет усиливаться, но с поступлением теплой воздушной массы, дневной максимум поднимется выше 15°С. Однако в прибрежных районах, где ветер дует прямо с моря, ожидается до 10 градусов тепла.
В среду, 6 мая, малооблачно или переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, на побережье Финского залива западный 4-9, на побережье порывами 13 м/с.
Температура воздуха составит 13-18, на побережье местами 8-11°C.