Завтра ожидается до 16 градусов тепла

Область пониженного давления уходит от нас и давление воздуха постепенно растет. Тем не менее кое-где еще пройдут кратковременные дожди.
Ветер слабый и неустойчивый по направлению, поэтому образовавшиеся ночью туманы быстро не рассеятся. Температура воздуха в основном превысит 10-ти градусную отметку, лишь на побережье будет прохладней.
В понедельник, 4 мая, днем облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. В первой половине дня кое-где сохранится туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 12..16, на побережье 7..11°C.