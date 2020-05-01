В Эстонию идут теплые весенние ливни

В субботу, 2 мая, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями. Дождевые облака утром будут двигаться с островов на сушу, к вечеру осадки достигнут восточной Эстонии, в то же время, начиная с островов, вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-восточный и южный 3-9, порывами 12, на востоке Эстонии до 14 м/с, в западной Эстонии ветер южных направлений к вечеру ослабеет.