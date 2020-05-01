В Эстонию идут теплые весенние ливни

С приходом мая наступила у нас более теплая погода. Завтра через Эстонию медленно проследует полоса дождевых облаков, несущих довольно теплые весенние ливни. Ближайшие дни мы останемся под влиянием не очень активной зоны пониженного давления, будет облачно и временами дождливо, но все-таки по-весеннему тепло.
В субботу, 2 мая, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями. Дождевые облака утром будут двигаться с островов на сушу, к вечеру осадки достигнут восточной Эстонии, в то же время, начиная с островов, вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-восточный и южный 3-9, порывами 12, на востоке Эстонии до 14 м/с, в западной Эстонии ветер южных направлений к вечеру ослабеет.
Температура воздуха составит 11-16, на побережье местами 8°C.