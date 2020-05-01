Апрель был немного теплее нормы

В апреле погода была немного теплее многолетней нормы, а первая декада месяца была одной из самых теплых за последние десятилетия, сообщается в составленном службой погоды Эстонии обзоре.
В апреле средняя температура воздуха в Эстонии составляла 4,8 градуса тепла, на 0,2 градуса выше нормы. Максимальная температура воздуха 20,6 градуса тепла была зарегистрирована 7 апреля в Тийрикоя, а минимальная — 5,5 градуса мороза — 12 апреля в Йыхви.
Среднее количество осадков в стране составило 36 мм, что равно 116 процентам нормы. Максимальное суточное количество осадков составило 19 мм и было зарегистрировано 16 апреля в Кунда.
В среднем в Эстонии было 240,7 часа солнечного сияния, 125 процентов нормы.
В первой декаде апреля средняя температура воздуха в Эстонии составила 4,9 градуса тепла, тогда как многолетний средний показатель составляет 2,7 градуса тепла. За период с 1961 года первая треть апреля была теплее только в 1991, 2001, 2008, 1983, 1984 и 2016 году.