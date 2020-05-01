В ближайшие дни в Эстонии потеплеет до +16 градусов

По данным метеослужбы Эстонии, к концу недели температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 3-9, на островах порывами 13 м/с. Днем на материке малооблачная погода и переменная облачность без осадков, на островах облачности будет больше, местами дожди. Ветер юго-восточный 5-10, порывами 13, на побережье до 16 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +2, на побережье местами 3-5 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.
В ночь на субботу на материке ожидается переменная облачность без осадков, на островах облачная погода, дожди. Ветер восточный и юго-восточный 3-9 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, дождевые тучи утром сместятся с островов на материк и к вечеру достигнут Восточной Эстонии. Ветер юго-восточный и южный 3-9, на побережье порывами 12 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 10-15, на побережье местами 8 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность около полуночи на востоке страны дожди, после полуночи без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, на островах южный и юго-западный 4-9 м/с. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1-7, на островах южный и юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 3-7 градусов тепла, днем 11-16, на побережье местами 8 градусов тепла.