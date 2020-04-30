Чт, 30.04.2020
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В пятницу погода порадует жителей Эстонии солнцем и теплом

Весна.

ФОТО: Urmas Luik

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков.

Ветер преимущественно восточный и юго-восточный 3-9, на островах и западном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на островах и западном побережье 3-6 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. На островах возможны кратковременные дожди.

Ветер юго-восточный и восточный, 5-11, порывами до 14, на островах и западном побережье до 17 м/с. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.

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