В пятницу погода порадует жителей Эстонии солнцем и теплом

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков.
Ветер преимущественно восточный и юго-восточный 3-9, на островах и западном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на островах и западном побережье 3-6 градусов тепла.
Днем малооблачная погода и переменная облачность. На островах возможны кратковременные дожди.
Ветер юго-восточный и восточный, 5-11, порывами до 14, на островах и западном побережье до 17 м/с. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.