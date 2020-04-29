Четверг в Эстонии будет прохладным, но уже без осадков

В пришедшей к нам с севера холодной воздушной массе благоприятные условия для образования кучевых облаков — апрельское солнце дает толчок для поднятия в верхние слои более влажного и теплого приземного воздуха.
В тоже время над нами усиливается антициклон и не дает облакам хорошо развиваться, а потому погода останется без осадков. Вечером, когда прогрев ослабевает, облачность рассеется.
В четверг, 30 апреля, в первой половине дня в Эстонии увеличится облачность, но будет без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный, юго-восточный 2-8, вечером в районе Рижского залива порывы до 13 м/с.
Температура воздуха составит от 5 до 10°C.