Предупреждение ⟩ На Эстонию надвигаются дождь и мокрый снег, дорожные условия станут сложными

Метеослужба предупреждает, что сегодня вечером дождь и мокрый снег достигнут северную и центральную части Эстонию, из-за чего дороги станут скользкими, а дорожные условия — сложными из-за ограниченной видимости.
Синоптики объявили предупреждение первого уровня в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Рапламаа, Ярвамаа и Йыгевамаа.
Предупреждение первого уровня означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. Это нужно учитывать, если работа или какая-то другая деятельность человека зависит от погоды.