Вт, 28.04.2020
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  • На Эстонию надвигаются дождь и мокрый снег, дорожные условия станут сложными

Предупреждение ⟩ На Эстонию надвигаются дождь и мокрый снег, дорожные условия станут сложными

Мокрый снег.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Метеослужба предупреждает, что сегодня вечером дождь и мокрый снег достигнут северную и центральную части Эстонию, из-за чего дороги станут скользкими, а дорожные условия — сложными из-за ограниченной видимости.

Синоптики объявили предупреждение первого уровня в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Рапламаа, Ярвамаа и Йыгевамаа.

Предупреждение первого уровня означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. Это нужно учитывать, если работа или какая-то другая деятельность человека зависит от погоды. 

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