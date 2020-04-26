Вс, 26.04.2020
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Завтра жителей Эстонии ждет теплый весенний день

Весна в Эстонии.

ФОТО: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

Узкие полосы повышенного давления подтягиваются к Эстонии и с юга, и с севера, но никак не наберут полную силу.

И, несмотря на то, что в некоторых местах еще может пройти холодный дождь, все же большую часть дня солнце поиграет с облаками в прятки. Ветер будет довольно спокойным и день по-весеннему теплым.

В понедельник (27.04) днем переменная облачность. Утром местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно западный и северо-западный 3-9 м/с, во второй половине дня на островах и в районе Рижского залива слабый неустойчивый. Температура воздуха 4..10°C.

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