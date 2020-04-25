Галерея ⟩ Фотограф заснял сказочно красивый закат на эстонском озере

Озеро Тюндре также называют Тындре, Тыэдре, Тондре. Это озеро удлиненной формы, его длина составляет чуть более 2,5 км. Среди представленных здесь рыб - окунь, щиповка, ерш, лещ, обыкновенная верховка, густера, красноперка, плотва, щука, угорь, налим, линь, карп и карась.