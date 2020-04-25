Сб, 25.04.2020
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  • Фотограф заснял сказочно красивый закат на эстонском озере

Галерея ⟩ Фотограф заснял сказочно красивый закат на эстонском озере

На границе Валгамаа и Вильяндимаа находится окруженное лесом озеро Тюндре, на берегу которого фотограф сделал яркие снимки заката, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Озеро Тюндре также называют Тындре, Тыэдре, Тондре. Это озеро удлиненной формы, его длина составляет чуть более 2,5 км. Среди представленных здесь рыб - окунь, щиповка, ерш, лещ, обыкновенная верховка, густера, красноперка, плотва, щука, угорь, налим, линь, карп и карась.

Из достопримечательностей рядом находятся болото Теринги и жемчужина Валгамаа - замок Таагепера.

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