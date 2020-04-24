Рано радовались: в Эстонии ожидается неустойчивая и прохладная погода

До конца недели Эстония останется на юго-западной периферии обширного циклона с центром над Баренцевым морем.
Погода будет неустойчивой и прохладной. Если в субботу кратковременных дождей должно быть совсем немного и лишь кое-где, то в воскресенье их вероятность возрастет. Ночи со слабыми заморозками, дневные температуры воздуха навряд ли дотянут до отметки 10°C.
В субботу, 25 апреля, днем переменная облачность. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер северных направлений 2-8 м/с, во второй половине северо-западный, западный 3-9, на побережье усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4..9°C.