Рано радовались: в Эстонии ожидается неустойчивая и прохладная погода

Погода будет неустойчивой и прохладной. Если в субботу кратковременных дождей должно быть совсем немного и лишь кое-где, то в воскресенье их вероятность возрастет. Ночи со слабыми заморозками, дневные температуры воздуха навряд ли дотянут до отметки 10°C.