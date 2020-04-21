Жителей Эстонии ожидает солнечная среда

Под влиянием антициклона нас ждет еще один весенний день без дождей. Облаков на небе будет мало, и на солнце показания термометров заметно вырастут.
Внутри страны днем тепло, температуры воздуха снова значительно выше 10°С. Намного прохладнее день будет в прибрежных районах, которые открыты хоть и умеренным, но холодным северным ветрам.
В среду, 22 апреля, в первой половине дня в Эстонии будет ясно, без осадков. Ветер преимущественно северный 3-9, во второй половине дня на северном побережье ветер переменных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха от 8 до 14, на побережье местами 5°C.