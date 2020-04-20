Тепла не будет: прогноз погоды на ближайшие дни

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни по-весеннему теплой погоды не ожидается, а по ночам и вовсе могут быть минусовые температуры, не исключен и мокрый снег.
В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений 2-8, утром на северном побережье порывами 12 м/с. Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 8-13, на побережье местами 6 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 тепла, на побережье до 4 градусов тепла, днем 9-14, на побережье местами 6 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла.