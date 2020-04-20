Завтра жителей Эстонии ждет теплый весенний день

Сегодня (21.04) погоду определяет ложбина низкого давления, смещающаяся через весь материк в юго-восточном направлении.
Преимущественно день ожидается без осадков, только по югу страны кое-где пройдет небольшой дождь. Днем показания термометров превысят отметку свыше 10°С тепла, но на побережье и при развитии кучево-дождевых облаков воздух будет чуточку прохладнее.
В вторник (21.04) днем небольшая и переменная облачность. В южной части страны местами пройдет небольшой дождь. Ветер северной четверти, на северном побережье западной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье местами 5..7°C.