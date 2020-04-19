Синоптики: весеннее тепло на подходе

Воздушная масса над нашим районом начинает прогреваться, что показывают дневные максимумы температуры воздуха - завтра они продержатся около отметки 10°C, а в последующие дни еще повысятся. В то же время погода Эстонии зависит от влияния находящейся над Россией зоны пониженного давления, отчего время от времени возможны дожди в материковой части страны.