Синоптики: погода останется прохладной, штормовой ветер ухудшит ситуацию

Погода останется прохладной и неустойчивой, с кратковременными осадками в виде дождя или мокрого снега. Ухудшит ситуацию штормовой северо-западный ветер.

В пятницу, 17 апреля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Кратковременные осадки в виде дождя или мокрого снега. Ветер северо-западный, западный 7-12, порывы до 17, на островах и побережье 9-14, порывы до 21-23 м/с, вечером постепенно ослабеет.