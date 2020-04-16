Синоптики: погода останется прохладной, штормовой ветер ухудшит ситуацию

В ближайшие дня Эстония будет на границе между cкандинавским антициклоном и заполняющимся над Белым морем циклоном.
Погода останется прохладной и неустойчивой, с кратковременными осадками в виде дождя или мокрого снега. Ухудшит ситуацию штормовой северо-западный ветер.
В пятницу, 17 апреля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Кратковременные осадки в виде дождя или мокрого снега. Ветер северо-западный, западный 7-12, порывы до 17, на островах и побережье 9-14, порывы до 21-23 м/с, вечером постепенно ослабеет.
Температура воздуха составит от 3 до 7°C.