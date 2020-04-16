Чт, 16.04.2020
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  • Синоптики: погода останется прохладной, штормовой ветер ухудшит ситуацию

Синоптики: погода останется прохладной, штормовой ветер ухудшит ситуацию

Дождливый Пярну.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

В ближайшие дня Эстония будет на границе между cкандинавским антициклоном и заполняющимся над Белым морем циклоном.

Погода останется прохладной и неустойчивой, с кратковременными осадками в виде дождя или мокрого снега. Ухудшит ситуацию штормовой северо-западный ветер.

В пятницу, 17 апреля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Кратковременные осадки в виде дождя или мокрого снега. Ветер северо-западный, западный 7-12, порывы до 17, на островах и побережье 9-14, порывы до 21-23 м/с, вечером постепенно ослабеет.

Температура воздуха составит от 3 до 7°C.

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