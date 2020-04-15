Синоптики предупреждают: на Эстонию обрушится штормовой ветер

Под влиянием циклона погода будет ненастная со штормовым ветром порывы которого в континентальной части будут достигать 20, на островах и побережье 28 м/с. Завтра во второй половине дня, когда циклон удалится, вероятность осадков уменьшится и ветер начнет ослабевать.

В четверг,16 апреля, днем облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. На севере Эстонии ветер северный, северо-западный, в Ида-Вирумаа северо-восточный 7-12, порывами 15 м/с. На юге и западе Эстонии западный, северо-западный ветер 9-15, порывы до 20, на островах и побережье 14-20, порывы 25, утром до 28 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха 3..8°C.