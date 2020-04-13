Осадки и сильный ветер задержатся в Эстонии еще как минимум на один день

Небо затянуто плотными серыми облаками и время от времени сыпится из них то снег, то дождь. Вдобавок к осадкам делает погоду неприятной и сильный ветер, порывы которого на побережье будут достигать 20 м/с, и только ближе к вечеру ветер постепенно ослабеет.