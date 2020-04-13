Осадки и сильный ветер задержатся в Эстонии еще как минимум на один день

У циклона, который находится над Финляндией и стал понемногу заполняться, все же еще достаточно сил, чтобы повлиять на погоду Эстонии.
Небо затянуто плотными серыми облаками и время от времени сыпится из них то снег, то дождь. Вдобавок к осадкам делает погоду неприятной и сильный ветер, порывы которого на побережье будут достигать 20 м/с, и только ближе к вечеру ветер постепенно ослабеет.
Во вторник, 14 февраля, в первой половине дня в Эстонии будет облачно. Пройдет мокрый снег и дождь. Ветер западный и северо-западный, в первой половине дня в юго-восточной Эстонии юго-западный 5-10, порывами 14 м/с, на островах и побережье западной Эстонии 9-13, порывами 15-20 м/с, к вечеру ослабеет.
Температура воздуха составит от 2 до 5°C.