Пн, 13.04.2020
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Осадки и сильный ветер задержатся в Эстонии еще как минимум на один день

Пляж Пярну.

ФОТО: Mailiis Ollino

У циклона, который находится над Финляндией и стал понемногу заполняться, все же еще достаточно сил, чтобы повлиять на погоду Эстонии.

Небо затянуто плотными серыми облаками и время от времени сыпится из них то снег, то дождь. Вдобавок к осадкам делает погоду неприятной и сильный ветер, порывы которого на побережье будут достигать 20 м/с, и только ближе к вечеру ветер постепенно ослабеет.

Во вторник, 14 февраля, в первой половине дня в Эстонии будет облачно. Пройдет мокрый снег и дождь. Ветер западный и северо-западный, в первой половине дня в юго-восточной Эстонии юго-западный 5-10, порывами 14 м/с, на островах и побережье западной Эстонии 9-13, порывами 15-20 м/с, к вечеру ослабеет.

Температура воздуха составит от 2 до 5°C.

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