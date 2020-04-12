На этой неделе синоптики обещают снег

В ночь на вторник облачность уплотнится, мокрый снег и снег с островов распространятся на материк. На материковой части страны ветер западных направлений, 4-10, на островах и северо-западный, 8-13, порывами 15-18 м/сек. Днем ожидается преимущественно облачная погода, мокрый снег и дожди. Ветер северо-западный и западный, 7-11, порывами 15, на островах и западном побережье 10-14, порывами 17-20 м/сек, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2-5 градусов тепла.

В ночь на среду облачность уплотнится, до полуночи в Восточной Эстонии снег и мокрый снег, около полуночи с островов на материк распространится новая зона снега, мокрого снега и дождей. Ветер западный и северо-западный, 4-10, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, мокрый снег и дожди, до полудня на востоке страны снег, а около полудня начиная с островов облачность станет рассеиваться, осадки прекратятся. Ветер западных направлений, на побережье северо-западный, порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на островах и западном побережье 4 градуса тепла, днем 4-9 градусов тепла.